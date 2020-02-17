В Екатеринбурге следователи встретились с пострадавшими от действий кредитных кооперативов пайщиками

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:01:56+03:00

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В Екатеринбурге следователи встретились с пострадавшими от действий кредитных кооперативов «Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный» пайщиками. Полиция расследует уголовное дело по статье «мошенничество». Обвинение сейчас предъявлено только одному человеку - председателю правления КПК Бикбулатову.

- Неустановленные лица из числа руководителей и участников кооперативов осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений пайщиков, но обманули граждан на сумму в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

На встрече обсудили, какие меры предпринимаются полицией для восстановления нарушенных прав пайщиков и что нужно делать для дальнейшего сотрудничества. Сейчас полиция ищет остальных участников перечисленных выше кооперативов, которые могут быть причастны к этому делу. Этим занимается усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входит 80 следователей и оперуполномоченных подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.

- Абсолютно во всех городах, где проживают жертвы аферистов закреплены курирующие следователи, - отметил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. - А в Нижнем Тагиле, где от рук мошенников пострадало более тысячи человек, полицией возбуждено и расследуется отдельное уголовное дело»

Начальник отдела ГСУ Дания Пустякова отметила, что сейчас необходимо провести ряд следственных действий, чтобы получить информацию от органов государственной власти. Также нужно провести следственные действия с участниками уголовного процесса. Поэтому срок следствия продлен до 10 мая.

Если вы пострадали от противоправных действий потребительских кооперативов «Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный» обращайтесь в следственную часть ГСУ ГУ МВД по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 31 каб. №5 либо по телефону 8 (343) 354-59-06.

ИСТОЧНИК KP.RU