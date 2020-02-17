2020-02-17T18:16:06+03:00
Общество

Легендарный Стинг исполнит свои любимые песни на концерте в Екатеринбурге

Музыкант приедет в столицу Урала в сентябре
Алина СУРИНА
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Фото: sting.comФото: sting.com
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Легендарный Стинг исполнит свои любимые песни на сцене ЕкатеринбургЭкспо. Музыкант приедет в столицу Урала в сентябре в рамках мирового турне «My Songs». На концерте он исполнит композиции, написанные на протяжении всей карьеры как в составе группы «The Police», так и в качестве сольного исполнителя. По словам организаторов, концерт «отправляет поклонников в музыкальное путешествие во времени» благодаря таким хитам как «Fields of Gold», «Shape of my Heart», «Roxanne» и «Demolition Man».

– Поклонники также услышат «Englishman In New York», «Every Breath You Take», «Message In A bottle» и многие другие песни, в исполнении Стинга в сопровождении рок группы, - рассказали организаторы.

Отметим, что новый альбом Стинга под названием «My Songs», содержащий современные интерпретации его самых знаменитых хитов был выпущен в прошлом году. После этого певец поехал в мировое турне с тем же названием.

Стинг – одна из главных звезд современной поп-сцены, обладатель множества наград, в том числе 17 премий «Грэмми». Певец включен в Зал славы рок-н-ролла. На протяжении своей карьеры Стинг продал 100 миллионов альбомов как участник группы The Police и как сольный исполнитель.

Продажа билетов на концерт в Екатеринбурге стартует в эту среду – 19 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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