Пока шансов нет: Палестина будет разговаривать только с новым президентом США

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:38:37+03:00

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Министр социального развития Палестины Ахмад Мадждалани заявил, что автономия готова будет вступить в диалог с США только после президентских выборов в конце 2020 года, если в стране придет к власти кандидат от Демократической партии.

В настоящее время шансов на диалог нет, даже если Штаты изменят свою политику в отношении Палестины, заявил политик в интервью изданию NEWS.ru на Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

- Если к власти придет демократическая администрация, то мы будет готовы начать диалог, - резюмировал Мадждалани.

Напомним, что вопрос палестино-израильских отношений сегодня – один из главных в региональной повестке. Жители Палестины протестуют из-за «сделки века» по взаимному признанию Палестины и Израиля, которую предложил американский президент Дональд Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU