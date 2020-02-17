2020-02-17T16:38:37+03:00
Политика

Пока шансов нет: Палестина будет разговаривать только с новым президентом США

Выборы пройдут в 2020 году
Лев ИСТОМИН
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Ахмад Мадждалани. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruАхмад Мадждалани. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр социального развития Палестины Ахмад Мадждалани заявил, что автономия готова будет вступить в диалог с США только после президентских выборов в конце 2020 года, если в стране придет к власти кандидат от Демократической партии.

В настоящее время шансов на диалог нет, даже если Штаты изменят свою политику в отношении Палестины, заявил политик в интервью изданию NEWS.ru на Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

- Если к власти придет демократическая администрация, то мы будет готовы начать диалог, - резюмировал Мадждалани.

Напомним, что вопрос палестино-израильских отношений сегодня – один из главных в региональной повестке. Жители Палестины протестуют из-за «сделки века» по взаимному признанию Палестины и Израиля, которую предложил американский президент Дональд Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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