Хрупкое равновесие: коронавирус продолжает «давить» на рубль

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:13:00+03:00

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На курс рубля продолжают влиять несколько разнонаправленных факторов, но пока российская валюта держит хрупкое равновесие на фоне давления на рынки коронавируса.

Из позитивных новостей к началу этой недели: снизилось количество вновь заболевших коронавирусом, а число выздоровевших многократно превышает количество умерших. Часть экспертов говорят, что эпидемия болезни постепенно идет на спад. Эти факторы положительно влияют на стабилизацию курса рубля.

По словам трейдера Ивана Капустянского, стали укрепляться и котировки нефти, которые на днях преодолели важный технический уровень в 57 долларов за баррель.

Также положительно влияет на курс рубля высокая доходность гособлигаций, которые покупают на рубли инвесторы. Против рубля, в то же время, работают общее укрепление доллара на валютном рынке и перспективы по большому вливанию отечественной валюты в экономику.

Рубль вполне уверенно удерживает позицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам эксперта, в ближайшие дни событий, которые способны существенно повлиять на курс рубля, не ожидается. Отечественная валюта на неделе сохранит курс в диапазоне от 62,6 до 64,3 рубля за доллар, пишет издание NEWS.ru.

С начала года цены на нефть упали на 20%, но в последние дни стоимость барреля постепенно восстанавливается: по итогам прошлой недели – цена выросла на 7,6% до 57,11 доллара за баррель.

На фоне опасений на рынке влияния коронавируса, продолжает укрепляться в цене золото. За половину февраля стоимость драгоценного металла с 1548 до 1581 доллара.

В целом, можно заключить, что ситуация с эпидемией коронавируса пока далека от стабилизации. Ее ущерб для Китая и мировой экономики пока трудно оценить. Вполне возможна вероятность общего замедления в мировом хозяйстве. Однако пока рубль на этом фоне сохраняет равновесие.

ИСТОЧНИК KP.RU