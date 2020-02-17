Потребовал деньги и сигареты: уралец с ножом ограбил продуктовый ларек и сбежал
Вечером в Верхней Пышме, которая находится недалеко от Екатеринбурга, в одном из продуктовых ларьков произошло непредвиденное: в помещение ворвался мужчина и, угрожая ножом, потребовал у продавщицы деньги и пачку сигарет. Перепугавшаяся женщина выдала ему все, что было в кассе, - чуть больше 1 000 рублей.
- Но злоумышленник на этом не остановился и стал продолжать высказывать требования, все также угрожая ножом, чтобы женщина положила ему на «сотовый» деньги, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области.
После того, как грабитель слегка успокоился, женщина стала действовать решительно: воспользовавшись ситуацией, она быстро закрыла окошко, предназначенное для выдачи товара покупателям, затем выбежала из киоска в сторону ближайшего магазина и позвала на помощь.
Воришку задержали охранники, вскоре на место прибыли и полицейские. Оказалось, что мужчина 46 лет был уже неоднократно судим за аналогичные преступления. На него завели уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». Максимальный срок, который теперь ему грозит – до 10 лет колонии. Сейчас он находится под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU