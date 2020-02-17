Потребовал деньги и сигареты: уралец с ножом ограбил продуктовый ларек и сбежал

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:04:48+03:00

Максимальный срок, который теперь ему грозит – до 10 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но его быстро поймали охранники, после чего передали в руки полиции

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Вечером в Верхней Пышме, которая находится недалеко от Екатеринбурга, в одном из продуктовых ларьков произошло непредвиденное: в помещение ворвался мужчина и, угрожая ножом, потребовал у продавщицы деньги и пачку сигарет. Перепугавшаяся женщина выдала ему все, что было в кассе, - чуть больше 1 000 рублей.

- Но злоумышленник на этом не остановился и стал продолжать высказывать требования, все также угрожая ножом, чтобы женщина положила ему на «сотовый» деньги, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области.

После того, как грабитель слегка успокоился, женщина стала действовать решительно: воспользовавшись ситуацией, она быстро закрыла окошко, предназначенное для выдачи товара покупателям, затем выбежала из киоска в сторону ближайшего магазина и позвала на помощь.

Воришку задержали охранники, вскоре на место прибыли и полицейские. Оказалось, что мужчина 46 лет был уже неоднократно судим за аналогичные преступления. На него завели уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». Максимальный срок, который теперь ему грозит – до 10 лет колонии. Сейчас он находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU