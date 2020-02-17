На Уралмаше открыли отреставрированную школу с тренажерным залом и токарными станками

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:40:04+03:00

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Сегодня на Уралмаше глава Екатеринбурга Александр Высокинский торжественно открыл капитально отреставрированную школу №49 еще советской постройки. Здание, которое построили еще в 1963 году, изменилось до неузнаваемости. Его ремонтировали с января прошлого года, а всех учеников временно разместили в школах №113 и №117.

- Педагогам показали обновленные учебные классы, кабинет технического творчества, тренажерный и спортивный залы, помещение для психологической разгрузки школьников и кабинеты технологии, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Так, мальчики на уроках труда смогут заниматься на станках: фрезерно-гравировальном и лазерно-гравировальном с числовым программным управлением, и на механических – токарным и фрезерном. В столовой установили функциональные раковины со смесителями, дозаторами для мыла и сушилками.

- В здании сделали перепланировку, благодаря чему количество мест в нем увеличилось с 502 до 575 – 23 учебных класса по 25 человек, - добавили в мэрии. – Благоустроена пришкольная территория: построены тротуары и беговые дорожки, спортплощадки, ямы для прыжков в длину и мини-футбольное поле.

На сегодняшний день в работе у властей города девять новых школ, еще порядка 20 планируется сдать до 2025 года. Строительство ведется системно, в соответствии с «тепловой картой» Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU