В Нижнем Тагиле за 19 миллионов отреставрируют бывшее общежитие
Администрация Нижнего Тагила планирует капитально отреставрировать старинное здание на Гвардейской, 23, за 19,7 миллионов рублей. Сейчас она ищет подрядчика, который и займется работами. В здании всего пять этажей, на которых предполагается перепланировка.
- Подрядчик обязуется провести ремонт внутренних систем водопровода и канализации, отопления и вентиляции, а также сетей связи и электрооборудования и пожарной сигнализации, - говорится в проектной документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Многоквартирный дом, который ранее был общежитием, уже не первый год вызывает недовольство у жильцов. В этом году адрес попал в список фонда капремонта, утвержденный администрацией Нижнего Тагила.
ИСТОЧНИК KP.RU