В Нижнем Тагиле за 19 миллионов отреставрируют бывшее общежитие

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:21:19+03:00

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Администрация Нижнего Тагила планирует капитально отреставрировать старинное здание на Гвардейской, 23, за 19,7 миллионов рублей. Сейчас она ищет подрядчика, который и займется работами. В здании всего пять этажей, на которых предполагается перепланировка.

- Подрядчик обязуется провести ремонт внутренних систем водопровода и канализации, отопления и вентиляции, а также сетей связи и электрооборудования и пожарной сигнализации, - говорится в проектной документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Многоквартирный дом, который ранее был общежитием, уже не первый год вызывает недовольство у жильцов. В этом году адрес попал в список фонда капремонта, утвержденный администрацией Нижнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU