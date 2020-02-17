2020-02-17T11:37:26+03:00
Общество

Свыше 600 км пути будет отремонтировано на СвЖД в 2020 году

В 2020 году на Свердловской магистрали в сезон путевых работ планируется обновить 614 километров пути
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Планируется обновить 614 км пути, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2019 годуПланируется обновить 614 км пути, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2019 году
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Модернизация и реконструкция пути позволяет повышать надежность и устойчивость к внешним воздействиям объектов инфраструктурного комплекса железных дорог, увеличивать скорости движения пассажирских и грузовых поездов.

Основные этапы ремонтно-путевой кампании намечены в период с апреля по октябрь. В этом году на грузонапряженных направлениях магистрали (Войновка – Богданович, ПермьЕкатеринбург и Екатеринбург – Дружинино) все работы планируется проводить во время технологических «окон» (перерывов в движении поездов) продолжительностью не более 24 часов.

Во время путевых работ для увеличения пропускной способности магистрали пассажирские и грузовые составы будут курсировать по специально разработанным графикам: они позволяют регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе.

Для информирования грузоотправителей на сайте ОАО «РЖД» опубликован график ремонтно-путевых работ на 2020 год. Он содержит помесячный перечень работ с указанием конкретных участков. Благодаря данной информации клиенты компании получают возможность заблаговременно спланировать логистику.

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