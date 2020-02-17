2020-02-17T11:01:44+03:00
Происшествия

Труп выбросили в болото: на Урале молодая мать с друзьями зарезала бывшего мужа

Вероника Рублева предстанет перед судом вместе с сообщниками
Олег ГАЛИМОВ
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На фото - Вероника Рублева. Фото: СОЦСЕТИНа фото - Вероника Рублева. Фото: СОЦСЕТИ
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В Екатеринбурге начнут рассматривать дело об убийстве жителя Алапаевска. На скамье подсудимых 24-летняя Вероника Рублева, а также ее подельники Дмитрий Шестаков и Юрий Жильцов. Всю троицу обвиняют в расправе над бывшем мужем девушки, с которым у нее после развода сложились неприятные отношения.

Осенью 2017 года мужчину забили до смерти, сначала труп прятали в огороде, а потом выбросили в болото.

- Длительное время потерпевший числился без вести пропавшим, и только в марте 2019 года правоохранительными органами была получена информация о причастности трех указанных лиц к совершению преступления, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Дело банды рассмотрит Свердловский областной суд.

- Чтобы раскрыть это преступление, а также выйти на след подозреваемых и задержать их, сыщикам уголовного розыска понадобилось 1 год и 4 месяца. Вначале был изобличен один из троих фигурантов. Это произошло после того, как представители МВД проверили его алиби на «детекторе лжи». Этот «экзамен» он не прошёл, после чего написал оперуполномоченным явку с повинной. Задержание его подельников было делом времени. Двое из троих обвиняемых до судебного разбирательства содержатся под стражей, а в отношении бывшей супруги убитого, с учётом нахождения у неё на воспитании несовершеннолетних детей, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Женщина демонстрировала в процессе розыска пропавшего мужчины, что она активно его ищет, прекрасно зная, что его уже давно нет в живых, не без её же участия, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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