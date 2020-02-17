В Екатеринбурге назвали даты выпускных и последних звонков

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:32:08+03:00

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Власти Екатеринбурга определились с датами, в которые пройдут последние звонки и выпускные для школьников 9-х и 11-х классов. Распоряжение опубликовал департамент образования на сайте городской мэрии.

Согласно документам, ученики «выпускных» классов заканчивают учиться в этом году 20 мая. Первоклашки – 23 мая, а школьники вторых – восьмых и десятых классов – 30 мая.

Впервые в столице Урала общегородской выпускной в стиле «Алых парусов» пройдет 26 июня на стадионе «Екатеринбург Арена». Мероприятие пройдет в один вечер с фестивалем Ural Music Night.

- Мы также порекомендовали школам провести торжественное вручение аттестатов в свои дни: девятиклашки получат документ 30 июня с 12:00 до 14:00, одиннадцатые классы – 26 июня с 15:00 до 18:00, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина. – Вручение аттестатов пройдет в школах, а на «Екатеринбург Арене» состоится только праздник. Мы решаем, объединить их вместе для общегородского выпускного. Но пока это под вопросом. Со временем тоже пока не ясно.

Музыканты, которые выступят на уральских «Алых парусах», пока что не утверждены. Этим занимается управление культуры Екатеринбурга, а школьники, вместе с тем, предлагают варианты тех исполнителей, кого можно позвать в качестве гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU