16 побед в 16 матчах: уральские «лисицы» обыграли соперниц из Курска
Накануне в Екатеринбурге прошел заключительный тур первого раунда регулярного первенства страны. На паркете ДИВСа встретились «лисицы» из УГМК и «Динамо» из Курска.
За быструю игру сразу шесть игроков екатеринбургской сборной заработали двойные показатели, при этом трое отметились дабл-даблами. Матч завершился со счетом 85:76 в пользу УГМК, принеся команде стопроцентную победу первого этапа турнира – 16 побед в 16 матчах.
Фото: БК УГМК
- Это была достаточно тяжелая игра, и мы могли бы завершить ее с большим преимуществом в счете, если бы не потеряли контроль над игрой в самой концовке, - отметил главный тренер «лисиц» Мигель Мендес. – Тем не менее, мы рады, что выстояли и выиграли сегодня.
Фото: БК УГМК
Во втором раунде Регулярного чемпионата команды, занявшие 1-5 места, сыграют по круговой системе в один круг с зачетом всех игр первого раунда. А те команды, которые заняли 6-9 места, сыграют также в два круга. Игры начнутся в марте.
ИСТОЧНИК KP.RU