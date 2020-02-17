2020-02-17T07:38:12+03:00
Спорт

16 побед в 16 матчах: уральские «лисицы» обыграли соперниц из Курска

УГМК закрыл первый раунд регулярного первенства страны со стопроцентным результатом
Мария Трапезникова
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Фото: БК УГМКФото: БК УГМК
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Накануне в Екатеринбурге прошел заключительный тур первого раунда регулярного первенства страны. На паркете ДИВСа встретились «лисицы» из УГМК и «Динамо» из Курска.

За быструю игру сразу шесть игроков екатеринбургской сборной заработали двойные показатели, при этом трое отметились дабл-даблами. Матч завершился со счетом 85:76 в пользу УГМК, принеся команде стопроцентную победу первого этапа турнира – 16 побед в 16 матчах.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

- Это была достаточно тяжелая игра, и мы могли бы завершить ее с большим преимуществом в счете, если бы не потеряли контроль над игрой в самой концовке, - отметил главный тренер «лисиц» Мигель Мендес. – Тем не менее, мы рады, что выстояли и выиграли сегодня.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Во втором раунде Регулярного чемпионата команды, занявшие 1-5 места, сыграют по круговой системе в один круг с зачетом всех игр первого раунда. А те команды, которые заняли 6-9 места, сыграют также в два круга. Игры начнутся в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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16 побед в 16 матчах: уральские «лисицы» обыграли соперниц из Курска
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