2020-02-15T14:55:44+03:00
Спорт

«Я знал что так будет»: первый тренер Шипулина о том, почему его подопечного лишили золота Олимпиады

Уральский биатлонист пострадал из-за своего сокомандника, которого уличили в допинге
Юлия СТАЛИНА
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Владимир Путров - бывший тренер биатлониста Антона Шипулина.Владимир Путров - бывший тренер биатлониста Антона Шипулина.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Новость о лишении Антона Шипулина статуса олимпийского чемпиона появилась сегодня, 15 февраля. Золотую медаль, выигранную в Сочи во время эстафеты, забирают из-за допинга. Но в нарушении правил уличили ни самого Шипулина, а его сокомандника Евгений Устюгова, который также принимал участие в той победной гонке.

Первый тренер Антона Шипулина прокомментировал ситуацию:

- Я знал, что так случиться еще год назад. Устюгова подозревали в допинге. Так как они выступали за одну команду, под удар попал и Антон. Несправедливо, да. Но что уже поделать, - сказал Владимир Владимир Путров в разговоре с «Комсомольской правде». – Я до сих пор помню ту гонку. Четыре команды шли вровень, и уже ни у кого не оставалось сил. А у Антона хватило сил дотянуть до конца.

Теперь из-за лишения России золотой медали на Олимпийских играх в 2014 года победа переходит Германии, серебряная медаль — Австрии, а бронза — Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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