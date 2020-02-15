2020-02-15T12:33:27+03:00
Общество

С бассейном и в Екатеринбурге продают коттедж за 65 миллионов рублей

Дом находится в закрытом элитном поселке недалеко от Академического
Юлия СТАЛИНА
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Фото: сайт N1.ruФото: сайт N1.ru
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В Екатеринбурге выставили на продажи дом, который похож на те, что показывают в голливудских фильмах. Коттедж в 508 квадратных метров предлагают выкупить за 65 миллионов рублей.

Фото: сайт N1.ru

Фото: сайт N1.ru

- Вы полюбите этот коттедж. Продается дом мечты. Светлый, теплый, уютный и функциональный коттедж в закрытом элитном коттеджном посёлке в черте Екатеринбурга, вблизи академического микрорайона, - говорится в объявлении на сайте N1.ru.

На первом этаже расположились кухня-столовая, гостиная с камином, спальня, санузел и сауна. На втором 3 комнаты, кабинет и два туалета. В доме дизайнерский ремонт из дорогих материалов, современная мебель. Также имеется собственный бассейн.

Фото: сайт N1.ru

Фото: сайт N1.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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