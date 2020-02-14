2020-02-14T19:15:50+03:00
Общество

В Екатеринбург военным бортом доставили икону преподобного Иосифа Волоцкого

Святыню привезли из Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
Изменить размер текста:

В Екатеринбург военным бортом доставили икону преподобного Иосифа Волоцкого. Святыню привезли из Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в столицу Урала впервые. Преподобный Иосиф Волоцкий считается покровителем специалистов материально-технического обеспечения.

- Главную святыню специалистов материально-технического обеспечения разместили в Храме-Памятнике на Крови в день памяти Василия Великого. В честь прибытия иконы в храме провели молебен, в котором приняли участие командный состав, офицеры, военнослужащие по контракту и срочной службы отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа, а также прихожане храма, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

После завершения молебна, военнослужащие приложились к образу пророка Иосифа Волоцкого. Настоятель храма благословил военнослужащих и провел обряд помазания священным маслом елеем, которое, по приданию, одаривает верующих Божьей милостью.

Отметим, преподобный Иосиф Волоцкий был монахом и активным общественным деятелем, одним из вдохновителей учения о русской Церкви, как преемнице и носительнице древнего Вселенского благочестия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры из Екатеринбурга спасают щенка хаски, которого хозяева хотели усыпить из-за травмы глаза
В Екатеринбург военным бортом доставили икону преподобного Иосифа Волоцкого
Делегация FISU проверила объекты, которые планируется задействовать во время Универсиады в Екатеринбурге
В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс
«Она сказала «да»»: сотрудник уральской таможни сделал предложение руки и сердца на глазах у пассажиров аэропорта
ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях
Водитель, перевозивший на бублике молодых людей по центру Екатеринбурга, объяснил свой поступок
Ездят на неисправных автобусах и сидят в телефонах: водители нарушили ПДД с начала месяца больше 500 раз
ВИЗ-Сталь проводит цифровизацию систем управления термическими агрегатами
Заработал на хороший срок: на Урале отдали под суд главврача детской больницы
В Екатеринбурге скончалась еще одна пострадавшая от взрыва на заводе в Первоуральске
Наторговали на 12 миллионов: силовики ликвидировали на Урале виртуальную наркосеть
Свердловская область резко пополнилась мигрантами
МегаФон открывает доступ к облачным играм
В выходные Урал накроет смог
Новый транспортный сервис для грузовладельцев разработала Свердловская магистраль
Прокуратура подключилась к ситуации с мужчиной, который уполз по снегу из больницы Каменска-Уральского
Цыганский поселок на ВИЗе подготовили к застройке, изменив статус земли
Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге пожаловался на бессонницу в СИЗО
В мэрии придумали, как очистить улицы Екатеринбурга от тесных маршруток
На Урале спустя 19 лет раскрыли жестокое убийство, совершенное подростками
Екатеринбург готовится к подарку в честь 75-летия Великой Победы
Жители Свердловской области держат в банках 771 миллиард рублей
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье