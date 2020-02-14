14 Февр. 2020 2020-02-14T19:15:50+03:00

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В Екатеринбург военным бортом доставили икону преподобного Иосифа Волоцкого. Святыню привезли из Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в столицу Урала впервые. Преподобный Иосиф Волоцкий считается покровителем специалистов материально-технического обеспечения.

- Главную святыню специалистов материально-технического обеспечения разместили в Храме-Памятнике на Крови в день памяти Василия Великого. В честь прибытия иконы в храме провели молебен, в котором приняли участие командный состав, офицеры, военнослужащие по контракту и срочной службы отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа, а также прихожане храма, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

После завершения молебна, военнослужащие приложились к образу пророка Иосифа Волоцкого. Настоятель храма благословил военнослужащих и провел обряд помазания священным маслом елеем, которое, по приданию, одаривает верующих Божьей милостью.

Отметим, преподобный Иосиф Волоцкий был монахом и активным общественным деятелем, одним из вдохновителей учения о русской Церкви, как преемнице и носительнице древнего Вселенского благочестия.

ИСТОЧНИК KP.RU