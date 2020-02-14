ВИЗ-Сталь проводит цифровизацию систем управления термическими агрегатами

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:04:14+03:00

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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершили первый этап модернизации агрегатов выпрямляющего отжига (АВО) цеха холодной прокатки, которые предназначены для нанесения термостойкого покрытия трансформаторного проката. Цифровизация систем управления АВО на 25% повысит стабильность работы оборудования, улучшит контроль скорости и натяжения полосы металла при термической обработке.

В течение 2019 года новые системы установили на трех из пяти технологических линий АВО. На агрегатах заменили пульты управления, операторские панели, приводы моталок и разматывателей, заправочные ролики и др. Общий объем инвестиций в проект составил более 34 млн рублей.

В рамках второго этапа работ в 2020 году цифровыми системами управления оснастят еще одну линию АВО, что позволит модернизировать 80% оборудования для нанесения термостойкого покрытия.