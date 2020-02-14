Наторговали на 12 миллионов: силовики ликвидировали на Урале виртуальную наркосеть

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:43:40+03:00

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Сотрудники свердловского полицейского Главка завершили производство по громкому уголовному делу, которое завели в отношении группы непутевых молодых парней, не желавших зарабатывать на жизнь честным путем, как это делает большая часть уральцев, и решивших вместо этого урвать криминальным путем легкие деньги.

Риск, благодаря слаженной работе уральских полицейских, не оправдал себя, и теперь у «криминального квинтета» будет предостаточно времени поразмышлять в местах не столь отдаленных о резонности выбора своего жизненного пути.

Дело было так: пять уральцев от 20 до 31 года от роду организовали интернет-магазин с красивым названием «Директор пляжа». Через виртуальную торговую точку группа парней начала продавать наркотические вещества – так называемую «синтетику». Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Создал преступную группа 26-летний молодой человек, позвав в напарники знакомого мужчину 1988 года рождения, который получил должность координатора «склада» и «закладчиков» через Интернет. Еще один мужчина 1992 года рождения стал фасовщиком крупных весов от 200 до 1000 грамм. Опыт торговли запрещенными веществами у него уже был, и даже тюремный срок за это он успел отбыть. В свободное от нелегальной работы время парень трудился обычным продавцом-консультантом в спортивном магазине.

Раскладывали «синтетику» по «тайникам» занялись двое подельников 1994 и 1999 годов рождения, которые трудились в сфере пассажирских перевозок. Банду удалось сколотить через вербовку с помощью мессенджеров, а торговали наркотиками через сайт. Кстати, фасовался запрещенный товар в трубочки для коктейлей.

У плененных «людоедов» нашли количество наркотиков, которых хватило бы на 2,5 тысячи доз. Уже проданные дозы силовики оценили в 12 миллионов рублей. Часть этих средств удалось арестовать.

- Всем пяти фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время 22 тома этого уголовного дела следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Иван Грошев направил в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу,- сказал полковник Валерий Горелых.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

По данному факту полицейским главком было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU