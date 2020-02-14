2020-02-14T14:48:27+03:00
Общество

В выходные Урал накроет смог

На улице подолгу лучше не находиться
Лев ИСТОМИН
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Если есть маски - одевайте. В эти дни они не помешаютЕсли есть маски - одевайте. В эти дни они не помешают
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С 14 по 17 февраля большую часть Свердловской области накроет смог, об этом предупреждают региональные синоптики. Погода не будет способствовать быстрому рассеиванию вредных веществ в воздухе.

Также синоптики не рекомендуют в этот период подолгу находиться на улице, это может нанести вред здоровью. Отметим, что в ближайшие выходные в Екатеринбурге и окрестностях температура воздуха составит от – 6 до – 1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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