В выходные Урал накроет смог
На улице подолгу лучше не находиться
Если есть маски - одевайте. В эти дни они не помешают
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С 14 по 17 февраля большую часть Свердловской области накроет смог, об этом предупреждают региональные синоптики. Погода не будет способствовать быстрому рассеиванию вредных веществ в воздухе.
Также синоптики не рекомендуют в этот период подолгу находиться на улице, это может нанести вред здоровью. Отметим, что в ближайшие выходные в Екатеринбурге и окрестностях температура воздуха составит от – 6 до – 1 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU