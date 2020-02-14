2020-02-14T13:06:08+03:00
Недвижимость

Цыганский поселок на ВИЗе подготовили к застройке, изменив статус земли

Здесь появятся многоэтажные дома
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Эта территория будет застроена многоэтажками. Фото: Лев ИСТОМИНЭта территория будет застроена многоэтажками. Фото: Лев ИСТОМИН
Изменить размер текста:

Цыганский поселок на ВИЗе - один из самых лакомых кусков для застройщиков: рядом расположены крупнейшие торговые центры, транспортные развязки, а также лесополоса и Верх-Исетский пруд. Еще в 2013 году, собираясь бороться за пост градоначальника, Александр Высокинский заявил жителям района на встрече в школе №121 о том, что Цыганский поселок «зачистят» от частных домов и застроят многоэтажками.

Прошло 7 лет, и теперь на общественных слушаниях в администрации города принято решение о переводе земли в поселке из статуса Индивидуальной жилой застройки в статут Многоэтажной жилой застройки.

По соседству с поселком – за улицей Викулова недавно стартовало строительство огромного ЖК, для возведения которого здесь снесли школу №41. Скоро стройплощадки развернутся и в самом Цыганском поселке. Застройщики не будут трогать трехэтажный детский сад, возведенный здесь несколько лет назад, а также филиал медицинского центра «Бонум» (бывшая больница «Особый ребенок»). Выкупать и сносить будут только частные дома.

Ранее жители поселка выходили на митинг против сноса своих домов. Однако в мэрии заверили, что жилье будут выкупать с собственников по рыночной стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура подключилась к ситуации с мужчиной, который уполз по снегу из больницы Каменска-Уральского
Цыганский поселок на ВИЗе подготовили к застройке, изменив статус земли
Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге пожаловался на бессонницу в СИЗО
В мэрии придумали, как очистить улицы Екатеринбурга от тесных маршруток
На Урале спустя 19 лет раскрыли жестокое убийство, совершенное подростками
Екатеринбург готовится к подарку в честь 75-летия Великой Победы
Жители Свердловской области держат в банках 771 миллиард рублей
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье
Прокуратура: в Екатеринбурге растет уровень преступности
Он в коме: в Екатеринбург из глубинки на вертолете доставили ребенка с ожогами
Ургант связал автомобильные номера с кодом «666» со «скверными беспорядками» в Екатеринбурге
Торговали под видом интернет-магазина: в Екатеринбурге будут судить банду закладчиков
Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе
Уральская модель Дарья Клюкина выпустила клип ко Дню святого Валентина
«Автомобилист» в домашнем матче уступили финскому «Йокериту»
Жгли костер и танцевали: в Екатеринбурге проводили зиму по-армянски
Два автобуса в кювете и 100 пострадавших: в Екатеринбурге провели учения по ликвидации последствий крупной автоаварии
В Екатеринбурге метрополитен потерял за год два миллиона пассажиров
Власти Екатеринбурга утвердили проект новой развязки у «Калины»
Рост ВВП в России зависит от успешности нацпроектов
В Свердловской области оказались самые недорогие санатории
Притворился пассажиром: на Урале инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
Истории: в России жизнь людей с ВИЧ похожа на ад
Финал Кубка России по футболу в 2020 году пройдет в Екатеринбурге
«Не все половинки смогли оценить»: студент из Екатеринбурга записал признание в любви с помощью азбуки Морзе
После взрыва в Первоуральске, где пострадали трое рабочих, СК завел уголовное дело
«Разорвала форму и расцарапала лицо»: на Урале завели дело на женщину, напавшую на полицейского
Абоненты МТС получат подарки от «Биглиона», «ДоДо Пиццы» и BlackStar Burger