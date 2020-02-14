Цыганский поселок на ВИЗе подготовили к застройке, изменив статус земли

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:06:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Цыганский поселок на ВИЗе - один из самых лакомых кусков для застройщиков: рядом расположены крупнейшие торговые центры, транспортные развязки, а также лесополоса и Верх-Исетский пруд. Еще в 2013 году, собираясь бороться за пост градоначальника, Александр Высокинский заявил жителям района на встрече в школе №121 о том, что Цыганский поселок «зачистят» от частных домов и застроят многоэтажками.

Прошло 7 лет, и теперь на общественных слушаниях в администрации города принято решение о переводе земли в поселке из статуса Индивидуальной жилой застройки в статут Многоэтажной жилой застройки.

По соседству с поселком – за улицей Викулова недавно стартовало строительство огромного ЖК, для возведения которого здесь снесли школу №41. Скоро стройплощадки развернутся и в самом Цыганском поселке. Застройщики не будут трогать трехэтажный детский сад, возведенный здесь несколько лет назад, а также филиал медицинского центра «Бонум» (бывшая больница «Особый ребенок»). Выкупать и сносить будут только частные дома.

Ранее жители поселка выходили на митинг против сноса своих домов. Однако в мэрии заверили, что жилье будут выкупать с собственников по рыночной стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU