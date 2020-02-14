В мэрии придумали, как очистить улицы Екатеринбурга от тесных маршруток

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:24:13+03:00

Изменений ждут уже летом 2020 года

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Екатеринбург с этого лета начнет постепенно избавляться от тесных маршруток, которые курсируют по популярным направлениям.

Убрать с улиц машины, вмещающие по 16-18 человек, можно будет с помощью новых правил для городских пассажирских перевозчиков. Изменения будут стимулировать их использовать на маршрутах более вместительный транспорт.

- Мы будем постепенно ужесточать требования к конкурсной документации для повышения качества услуг, - рассказал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Летом администрация города проведет очередные торги, в которых примут участие только средний и большой классы автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU