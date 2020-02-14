В мэрии придумали, как очистить улицы Екатеринбурга от тесных маршруток
Екатеринбург с этого лета начнет постепенно избавляться от тесных маршруток, которые курсируют по популярным направлениям.
Убрать с улиц машины, вмещающие по 16-18 человек, можно будет с помощью новых правил для городских пассажирских перевозчиков. Изменения будут стимулировать их использовать на маршрутах более вместительный транспорт.
- Мы будем постепенно ужесточать требования к конкурсной документации для повышения качества услуг, - рассказал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.
Летом администрация города проведет очередные торги, в которых примут участие только средний и большой классы автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU