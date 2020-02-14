2020-02-14T12:24:43+03:00
Происшествия

На Урале спустя 19 лет раскрыли жестокое убийство, совершенное подростками

В момент преступления отморозки были пьяны
Евгений Стоянов
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Обвиняемым грозит до 15 лет колонииОбвиняемым грозит до 15 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде следователи смогли распутать уголовное дело и найти виновных в гибели мужчины спустя 19 лет.

3 июня около часа ночи в приемный покой больницы города Кировграда доставили 49-летнего мужчину. На нем буквально не было живого места. У мужчины были множественные травмы головы, а по всему телу – ожоги. Спустя два с половиной часа потерпевший умер…

После произошедшего силовики возбудили уголовное дело об убийстве. Но виновных долгое время не удавалось найти, из-за этого дело приостановили. Но в 2019 году следственный отдел СКР по городу Кировграду возобновил расследование.

- В ходе предварительного следствия было установлено, что в начале июня 2001 года в одной из комнат «гостинки», компания несовершеннолетних, на тот момент, подростков находились в гостях у своего приятеля, где распивали спиртное. После этого, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двое из подростков ушли в соседний подъезд, поговорить со своим знакомым, - рассказывают «КП» в следственном отделе Кировграда.

Подростки начали требовать у мужчины деньги. Разговор быстро перерос в перепалку и подростки начали наносить 49-летнему мужчине удары руками и ногами. Также отморозки били мужчину подручными предметами. В частности, использовали деревянную палку.

- В результате действий подростков потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде сочетанной тупой травмы головы, грудной клетки, живота и правой верхней конечности, - уточнили в следственном отделе.

После того, как подростки ушли, в квартире произошел пожар. Но следователи считают, что обвиняемые не были к нему причастны. Возгорание могло произойти из-за непотушенного окурка.

- В ходе следствия были проведены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, допрошено не менее семи свидетелей, проведен ряд очных ставок, а также проверки показаний на месте, - уточняют в местном СК.

Несмотря на то, что с момента совершения преступления прошло достаточно много времени, следователю удалось восстановить картину преступления, а также причастных к нему людей.

Предполагаемыми виновниками жуткой расправы оказались двое мужчин 1984 года рождения. На момент преступления оба они были несовершеннолетними. Следователи предъявили им обвинение по четвертой части статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть).

Оба обвиняемых не признавали свою вину. Но следствие сумело собрать достаточную доказательную базу. В итоге прокуратура утвердила обвинение. Вскоре оба мужчины предстанут перед судом. Им грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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