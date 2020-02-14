Екатеринбург готовится к подарку в честь 75-летия Великой Победы

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:13:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении в России почетного звания «Город трудовой доблести и славы». Это звание будет присваиваться городам, жители которых внесли большой вклад в общее дело достижения Победы в Великой Отечественной войне.

Власти Екатеринбурга подготовили заявке о возможности присвоения этого высокого звания уральской столицы. Об этом сообщил первый заместитель главы города Александр Ковальчик.

Если звание будет присвоено Екатеринбургу, то в городе будет создан музей, посвященный Великой Отечественной войне. В экспозицию включат медали, вещи военного времени, которые сейчас хранятся в музейных фондах на территории Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU