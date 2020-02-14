2020-02-14T12:13:31+03:00
Общество

Екатеринбург готовится к подарку в честь 75-летия Великой Победы

Уральская столица может получить звание «Город трудовой доблести и славы»
Лев ИСТОМИН
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Свой музей, посвященный Великой Отечественной войне, может появиться в ЕкатеринбургеСвой музей, посвященный Великой Отечественной войне, может появиться в ЕкатеринбургеФото: Евгения ГУСЕВА
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В конце прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении в России почетного звания «Город трудовой доблести и славы». Это звание будет присваиваться городам, жители которых внесли большой вклад в общее дело достижения Победы в Великой Отечественной войне.

Власти Екатеринбурга подготовили заявке о возможности присвоения этого высокого звания уральской столицы. Об этом сообщил первый заместитель главы города Александр Ковальчик.

Если звание будет присвоено Екатеринбургу, то в городе будет создан музей, посвященный Великой Отечественной войне. В экспозицию включат медали, вещи военного времени, которые сейчас хранятся в музейных фондах на территории Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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