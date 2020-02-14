2020-02-14T09:49:52+03:00
Происшествия

Прокуратура: в Екатеринбурге растет уровень преступности

Раскрывают меньше половины совершенных злодеяний
Лев ИСТОМИН
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В Екатеринбурге по итогам 2019 года зафиксирован рост преступности на уровне 7% по отношению к 2018 году.

В позапрошлом году в столице Среднего Урала совершено около 18 тысяч преступлений, а в 2019 году – 19 270. Раскрываемость правонарушений составила 45,4% от общего числа. Такие данные озвучила прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

В отношении несовершеннолетних в городе в минувшем году совершенно 620 преступлений, четверть из которых совершили их законные представители – родители или опекуны. Сами несовершеннолетние совершили 439 преступлений. Самыми распространенными из них являются кражи.

Среди общего числа нарушений закона для Екатеринбурга характерны мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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