2020-02-14T09:12:18+03:00
Происшествия

Торговали под видом интернет-магазина: в Екатеринбурге будут судить банду закладчиков

За время «работы» они сбыли 5,6 килограммов наркотиков
Олег ГАЛИМОВ
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Закладчикам грозят внушительные срокиЗакладчикам грозят внушительные срокиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге перед судом предстанет банда «закладчиков», которые с начала 2016 года распространяла синтетические наркотики по всей столице Урала. Как сообщили в областной прокуратуре, сообщники действовали под видом интернет-магазина, на сайте можно было спокойно сделать заказ.

- На указанном сайте имелась информация о видах наркотиков, ценах, способах приобретения, номерах счетов для оплаты покупок, а также предлагались вакансии в качестве курьеров, координаторов и руководителей оптовым складом наркотических средств с указанием условий работы.

Формируя структуру организованной группы обвиняемый, 1993 г.р., подыскал и вовлек в состав преступной группы иных участников, - отмечают в надзорном ведомстве.

Всего в банде было пять человек, их обвиняют по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной преступной группы» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной преступной группы».

Уголовное дело передано в Железнодорожный суд города. Стоит добавить, что за время своей «работы» дилеры распространили порядка 5,6 килограммов синтетики, а при задержании у них изъяли еще один килограмм запрещенного вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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