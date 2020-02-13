2020-02-13T20:19:21+03:00
Спорт

«Автомобилист» в домашнем матче уступили финскому «Йокериту»

Это уже второе поражение екатеринбуржцев подряд
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ХК АвтомобилистФото: ХК Автомобилист
Изменить размер текста:

Второй домашний матч на льду КРК «Уралец» екатеринбуржцы играли с финским «Йокеритом». С первых минут первого периода «Автомобилист» прорвался к воротам гостей, но гол забить так и не получилось. В итоге финны стали перехватывать шайбу и на 11-й минуте забили гол.

Второй период начался с атаки соперников - Оксанен из команды финнов оформил дубль. «Автомобилист» сначала оказались в меньшинстве, а когда гости дважды проштрафились, хозяева получили преимущество. Но так и не смогли его реализовать.

В третьем периоде после сильного столкновения на лед упал защитник «Автомобилиста» Денис Бодров. Он долго не мог подняться. Уйти со льда ему помог врач команды. Через несколько минут, в середине заключительной двадцатиминутки, Брукс Мэйсек отыграл одну шайбу. За три минуты до конца матча финны забросили четвертую шайбу. Но екатеринбуржцы не хотели сдаваться – на последней минуте Брукс Мэйсек оформил дубль, а ещё через пару секунд в ворота гостей забросил третью шайбу Александр Кучерявенко. Итоговый счёт встречи 3:4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Автомобилист» в домашнем матче уступили финскому «Йокериту»
Жгли костер и танцевали: в Екатеринбурге проводили зиму по-армянски
Два автобуса в кювете и 100 пострадавших: в Екатеринбурге провели учения по ликвидации последствий крупной автоаварии
В Екатеринбурге метрополитен потерял за год два миллиона пассажиров
Власти Екатеринбурга утвердили проект новой развязки у «Калины»
Рост ВВП в России зависит от успешности нацпроектов
В Свердловской области оказались самые недорогие санатории
Притворился пассажиром: на Урале инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
Истории: в России жизнь людей с ВИЧ похожа на ад
Финал Кубка России по футболу в 2020 году пройдет в Екатеринбурге
«Не все половинки смогли оценить»: студент из Екатеринбурга записал признание в любви с помощью азбуки Морзе
После взрыва в Первоуральске, где пострадали трое рабочих, СК завел уголовное дело
«Разорвала форму и расцарапала лицо»: на Урале завели дело на женщину, напавшую на полицейского
Абоненты МТС получат подарки от «Биглиона», «ДоДо Пиццы» и BlackStar Burger