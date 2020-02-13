«Автомобилист» в домашнем матче уступили финскому «Йокериту»

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:19:21+03:00

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Второй домашний матч на льду КРК «Уралец» екатеринбуржцы играли с финским «Йокеритом». С первых минут первого периода «Автомобилист» прорвался к воротам гостей, но гол забить так и не получилось. В итоге финны стали перехватывать шайбу и на 11-й минуте забили гол.

Второй период начался с атаки соперников - Оксанен из команды финнов оформил дубль. «Автомобилист» сначала оказались в меньшинстве, а когда гости дважды проштрафились, хозяева получили преимущество. Но так и не смогли его реализовать.

В третьем периоде после сильного столкновения на лед упал защитник «Автомобилиста» Денис Бодров. Он долго не мог подняться. Уйти со льда ему помог врач команды. Через несколько минут, в середине заключительной двадцатиминутки, Брукс Мэйсек отыграл одну шайбу. За три минуты до конца матча финны забросили четвертую шайбу. Но екатеринбуржцы не хотели сдаваться – на последней минуте Брукс Мэйсек оформил дубль, а ещё через пару секунд в ворота гостей забросил третью шайбу Александр Кучерявенко. Итоговый счёт встречи 3:4.

ИСТОЧНИК KP.RU