2020-02-13T19:38:13+03:00
Общество

Жгли костер и танцевали: в Екатеринбурге проводили зиму по-армянски

Трндез прошел на территории Церкви Святого Ованнеса Карапета
Алина СУРИНА
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Первыми через костер прыгают молодые парыПервыми через костер прыгают молодые парыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге проводили зиму по-армянски. Трндез прошел на территории Церкви Святого Ованнеса Карапета. Армянский праздник отметили прыжками через костер и танцами.

Прыжки через костер - одна из традиций Трндеза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прыжки через костер - одна из традиций ТрндезаФото: Алексей БУЛАТОВ

Первыми через костер, по традиции, прыгали, взявшись за руки, молодые супружеские пары. Это символизирует их единство перед трудностями, с которыми придется столкнуться. Затем очередь бездетных женщин. Они прыгали в надежде, что пламя поможет им забеременеть. А уже после к прыжкам присоединились остальные участники праздника. Традицию поддержали даже дети – их переносили через костер на руках.

Детей через костер переносили родители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей через костер переносили родителиФото: Алексей БУЛАТОВ

После прыжков все участники праздника взялись за руки и водили хоровод вокруг огня.

На армянском празднике принято водить хороводы вокруг огня Фото: Алексей БУЛАТОВ

На армянском празднике принято водить хороводы вокруг огняФото: Алексей БУЛАТОВ

– Когда костер гаснет, пепел собирают и рассыпают по полям, что согласно армянским поверьям, должно принести хороший урожай будущей осенью, - рассказали организаторы.

Добавим, что Трндез считается прототипом русской Масленицы и Дня святого Валентина.

Трндез прошел ярко и весело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трндез прошел ярко и веселоФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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