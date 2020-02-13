2020-02-13T17:18:25+03:00
Общество

В Екатеринбурге метрополитен потерял за год два миллиона пассажиров

Екатеринбуржцы стали реже пользоваться подземкой после повышения стоимости проезда
Алина СУРИНА
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Тимофей Жуков отметил, что при такой потере пассажиропотока деньги на обновление вагонов придется собирать дольше, чем планировалиТимофей Жуков отметил, что при такой потере пассажиропотока деньги на обновление вагонов придется собирать дольше, чем планировалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В екатеринбургском метрополитене за год на два миллиона снизился пассажиропоток. Об этом свидетельствует документ выданный директором метрополитена Андреем Панаиотиди и опубликованный депутатом гордумы Тимофеем Жуковым на своей странице в Facebook.

Но, не смотря на снижение количества пассажиров, доходы метрополитена выросли. В том числе из-за повышения стоимости поездки до 32 рублей и отмене льгот для учащихся и единого проездного с фиксированным количеством поездок. По словам Тимофея Жукова, соотношение полученных доходов с количеством пассажиров вызывают вопросы.

Фото: Тимофей Жуков, Facebook

Фото: Тимофей Жуков, Facebook

Исходя из данных в документе получается, что средняя стоимость одной поездки в метро – 28, 2 рубля. Таким образом, с одной поездки бюджет города пополняется на 3,8 рубля, а не на четыре, как было заявлено. В связи с этим Тимофей Жуков заинтересовался, куда девается недостающая сумма с каждого пассажира.

- Еще надо не забыть учесть, что на пассажиропотоке потеряли примерно 50 миллионов рублей. В сумме 75 миллионов рублей потерь. При всем этом, с учетом снижения пассажиропотока на 2 миллиона человек за год, ЕМУП «Метрополитен» заработало 111 миллионов 408 тысяч рублей. Ну, думаю, что так себе «самый экономически целесообразный вариант развития событий», - написал Тимофей Жуков на своей странице в Facebook.

Также народный избранник напомнил, что обновление всех вагонов обойдется руководству метрополитену в 1,9 миллиарда рублей. И если учесть цифры, опубликованные в опубликованном документе, эту сумму придется собирать до 2040. Притом, что в планах было собрать эту сумму к 2027 году. После этого должны были вернуть прежнюю стоимость проезда, убрав инвестиционную надбавку в четыре рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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