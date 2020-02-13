В Екатеринбурге метрополитен потерял за год два миллиона пассажиров

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:18:25+03:00

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В екатеринбургском метрополитене за год на два миллиона снизился пассажиропоток. Об этом свидетельствует документ выданный директором метрополитена Андреем Панаиотиди и опубликованный депутатом гордумы Тимофеем Жуковым на своей странице в Facebook.

Но, не смотря на снижение количества пассажиров, доходы метрополитена выросли. В том числе из-за повышения стоимости поездки до 32 рублей и отмене льгот для учащихся и единого проездного с фиксированным количеством поездок. По словам Тимофея Жукова, соотношение полученных доходов с количеством пассажиров вызывают вопросы.

Фото: Тимофей Жуков, Facebook

Исходя из данных в документе получается, что средняя стоимость одной поездки в метро – 28, 2 рубля. Таким образом, с одной поездки бюджет города пополняется на 3,8 рубля, а не на четыре, как было заявлено. В связи с этим Тимофей Жуков заинтересовался, куда девается недостающая сумма с каждого пассажира.

- Еще надо не забыть учесть, что на пассажиропотоке потеряли примерно 50 миллионов рублей. В сумме 75 миллионов рублей потерь. При всем этом, с учетом снижения пассажиропотока на 2 миллиона человек за год, ЕМУП «Метрополитен» заработало 111 миллионов 408 тысяч рублей. Ну, думаю, что так себе «самый экономически целесообразный вариант развития событий», - написал Тимофей Жуков на своей странице в Facebook.

Также народный избранник напомнил, что обновление всех вагонов обойдется руководству метрополитену в 1,9 миллиарда рублей. И если учесть цифры, опубликованные в опубликованном документе, эту сумму придется собирать до 2040. Притом, что в планах было собрать эту сумму к 2027 году. После этого должны были вернуть прежнюю стоимость проезда, убрав инвестиционную надбавку в четыре рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU