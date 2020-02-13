Притворился пассажиром: на Урале инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:37:19+03:00

Позднее выяснилось, что молодой человек получил права в 2015 году [ВИДЕО]

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В Кушве 22-летний пьяный водитель стал виновником погони. Подозрительную белую «четырнадцатую» заметили инспекторы ГИБДД, но на требование остановиться лихач не отреагировал и попытался скрыться.

Уйти от ответственности он решил оригинальным способом - притворился пассажиром.

- Заехав во двор, автомобиль остановился, но когда один из инспекторов подошел к транспортному средству, то водителя за рулем не оказалось. В это время с заднего пассажирского сиденья вышел молодой человек. Сотрудники полиции установили, что за рулем находился именно он, - отмечают в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="856" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/760597" frameborder="0"></iframe> Погоня за пьяным водителем в Кушве.Видео: УГИБДД по Свердловской области

Только с третей попытки молодой человек смог как следует выдохнуть в алкотестер. Результат - 0,529 мл/л. Теперь водителю грозит 30 тысяч штрафа и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU