2020-02-13T17:37:19+03:00
Происшествия

Притворился пассажиром: на Урале инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем

Позднее выяснилось, что молодой человек получил права в 2015 году [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: скриншот видео УГИБДДФото: скриншот видео УГИБДД
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В Кушве 22-летний пьяный водитель стал виновником погони. Подозрительную белую «четырнадцатую» заметили инспекторы ГИБДД, но на требование остановиться лихач не отреагировал и попытался скрыться.

Уйти от ответственности он решил оригинальным способом - притворился пассажиром.

- Заехав во двор, автомобиль остановился, но когда один из инспекторов подошел к транспортному средству, то водителя за рулем не оказалось. В это время с заднего пассажирского сиденья вышел молодой человек. Сотрудники полиции установили, что за рулем находился именно он, - отмечают в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Погоня за пьяным водителем в Кушве.Видео: УГИБДД по Свердловской области

Только с третей попытки молодой человек смог как следует выдохнуть в алкотестер. Результат - 0,529 мл/л. Теперь водителю грозит 30 тысяч штрафа и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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