2020-02-13T13:57:20+03:00
Общество

Истории: в России жизнь людей с ВИЧ похожа на ад

Закон защищает носителей вируса, но общество не берет это во внимание
Лев ИСТОМИН
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Человек может не догадываться о своем статусе несколько летЧеловек может не догадываться о своем статусе несколько летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Больше миллиона жителей России заражены ВИЧ-инфекцией. Большая часть людей узнает о наличии вируса в своем организме только после того, как повышается температура тела и появляется постоянная слабость. Это связано с тем, что недуг на протяжении нескольких лет может развиваться, никак себя не проявляя.

Такие люди подвергаются в России дискриминации из-за того, что люди не понимают, как именно происходит заражение. Таких людей избегают на работе, в больницах и прочих местах. Это несмотря на то, что больные ВИЧ защищены законом, который был принят еще в 1995 году.

Инцидент №1

Анна живет в Санкт-Петербурге, ВИЧ у нее обнаружили в 2006 году. Однажды она пришла в районную поликлинику лечить зуб. Когда женщина сообщила врачу свой диагноз, то медик пришел в ужас. Лечение пациентке в зубном кабинете оказали только после того, как в ситуацию вмешалась заведующий поликлиники.

По мнению эксперта, в такой ситуации для врача опасность существует только в одном случае – если медик уколол себя во время лечения. Но и в таком случае риск заражения составляет всего 0,3%.

Купаться в бассейне с ВИЧ-инфицированным человеком не опасно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купаться в бассейне с ВИЧ-инфицированным человеком не опасноФото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент №2

Наталья с положительным статусом ВИЧ живет под Санкт-Петербургом. О своем диагнозе она знает уже несколько лет. Нормально жить ей помогает регулярная терапия. Благодаря этому она родила здорового сына, которого в три месяца она отвела по совету врача в бассейн.

Но в детской поликлинике отказались выдавать нужную справку, узнав о диагнозе женщины. В итоге справку все-таки выдали, но в воду вместе с ребенком женщине заходить запретили. С ребенком занимается специальный инструктор, пишет портал NEWS.ru.

Эксперты говорят, что бытовым путем вирус не передается, поэтому в бассейне не опасно находиться с ВИЧ-инфицированным человеком. Медики говорят, что даже при незащищенных половых актах с ВИЧ-инфицированным человеком на протяжении года шанс заразиться составляет около 30%. Есть лишь один способ, при котором есть 100% гарантия заражения – это использование общей иглы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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