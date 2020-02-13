2020-02-13T12:17:51+03:00
Происшествия

«Разорвала форму и расцарапала лицо»: на Урале завели дело на женщину, напавшую на полицейского

Расследованием уголовного дела занимается СК
Евгений Стоянов
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На буйную женщину пожаловался ее мужНа буйную женщину пожаловался ее мужФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде завели уголовное дело на женщину, расцарапавшую лицо участковому.

Все произошло в конце января нынешнего года. В полицию Кировграда обратился мужчина. Он пожаловался на то, что жена не пускает его домой. Также муж уточнил, что его жена пьяна, а вместе с ней в квартире находятся двое маленьких детей.

- По вызову выехал участковый уполномоченный. Участковый вместе с заявителем прошли в квартиру, в которой, кроме пьяной жены заявителя, находились двое малолетних детей, один из которых громко плакал, - рассказывают «КП» в следственном отделе СКР по городу Кировграду.

Участковый прошел в комнату, чтобы проверить все ли в порядке с детьми. Полицейский сказал женщине, что сейчас будет оформлять на нее административный протокол. От этих слов женщина пришла в ярость.

Нетрезвая дама начала выталкивать полицейского из квартиры и начала распускать руки.

- Нанесла ему два удара по лицу, оцарапав лицо, тем самым причинила потерпевшему телесные повреждения и физическую боль, кроме того, порвала форменное обмундирование, - уточнили в следственном отделе.

Буйное поведение нетрезвой женщины стало поводом для «уголовки». На женщину завели дело по первой части статьи 318 (Применение насилия в отношении представителя власти). По этой статье женщине «светит» штраф до двухсот тысяч, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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