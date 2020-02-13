На десяти улицах Екатеринбурга запретят останавливаться
До конца полугодия в Екатеринбурге установят новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Появятся они на десяти улицах.
- Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Если точнее, то знаки появятся на следующих улицах:
- Мамина Сибиряка от проспекта Ленина до улицы Куйбышева;
- Семихатова от улицы Михеева до улицы Чкалова;
- Михеева от улицы Вонсовского до улицы Краснолесья;
- Старых Большевиков от улицы Корепина до улицы Фронтовых Бригад;
-Толмачёва от улицы Первомайская до переулка Почтовый;
- переулок Шалинский от улицы Учителей до улицы Чекистов;
- Кузнечная от проспекта Ленина до улицы Бажова;
- Латвийская от улицы Хвойная до улицы Эстонская;
- Прибалтийская на всём протяжении улицы;
- дублёр улицы Машинной от улицы Циолковского до улицы Саввы Белых.
ИСТОЧНИК KP.RU