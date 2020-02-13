На десяти улицах Екатеринбурга запретят останавливаться

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:25:18+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца полугодия в Екатеринбурге установят новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Появятся они на десяти улицах.

- Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Если точнее, то знаки появятся на следующих улицах:

- Мамина Сибиряка от проспекта Ленина до улицы Куйбышева;

- Семихатова от улицы Михеева до улицы Чкалова;

- Михеева от улицы Вонсовского до улицы Краснолесья;

- Старых Большевиков от улицы Корепина до улицы Фронтовых Бригад;

-Толмачёва от улицы Первомайская до переулка Почтовый;

- переулок Шалинский от улицы Учителей до улицы Чекистов;

- Кузнечная от проспекта Ленина до улицы Бажова;

- Латвийская от улицы Хвойная до улицы Эстонская;

- Прибалтийская на всём протяжении улицы;

- дублёр улицы Машинной от улицы Циолковского до улицы Саввы Белых.

ИСТОЧНИК KP.RU