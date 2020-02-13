В Екатеринбурге управляющую компанию с дома которой на 88-летнюю пенсионерку упал лед, оштрафовали на 250 тысяч

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:02:38+03:00

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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проверила работу управляющей компании «Квартал». Поводом стала травма, которую получила женщина из-за падения на нее льда с крыши дома.

- 6 января в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по очистке кровли жилого дома от снега и наледи по улице Очеретина, 9 произошло падение снега с крыши дома на жительницу одного из домов – 88-летнюю женщину, которая получила телесные повреждения в виде ушибов, гематом головы, перелома ребер, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.

В итоге управляющую компания была оштрафована на 250 тысяч рублей. Однако этим дело, вероятно, не ограничится. Сейчас по факту случившегося полиция проводит доследственную проверку.

- В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей, - добавляют в прокуратуре. - Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU