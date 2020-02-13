Уральские заключенные соберут туристов в поход
Они пошьют 850 костюмов для охоты, рыбалки и походов
Туристические костюмы начали делать в ИК-12. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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В 12-й исправительной колонии, что в Нижнем Тагиле заключенные будут шить одежду для активного отдыха туристов.
- Это туристический костюм защитного цвета, который предназначен для активного отдыха, охоты, рыбалки и выезда на природу, - поясняют в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - Данные костюмы производятся для компании, специализирующейся на разработке и производстве туристической одежды.
Всего заключенные пошьют 850 таких костюмов.
ИСТОЧНИК KP.RU