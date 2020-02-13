Уральские заключенные соберут туристов в поход

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:21:54+03:00

Они пошьют 850 костюмов для охоты, рыбалки и походов

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В 12-й исправительной колонии, что в Нижнем Тагиле заключенные будут шить одежду для активного отдыха туристов.

- Это туристический костюм защитного цвета, который предназначен для активного отдыха, охоты, рыбалки и выезда на природу, - поясняют в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - Данные костюмы производятся для компании, специализирующейся на разработке и производстве туристической одежды.

Всего заключенные пошьют 850 таких костюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU