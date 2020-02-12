2020-02-12T19:55:50+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле женщина отсудила у фонда капремонта и УК больше 70 тысяч рублей за потоп

Из-за протекающей крыши квартиру тагильчанки постоянно затапливало
Алина СУРИНА
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По решению суда женщине выплатили больше 70 тысячПо решению суда женщине выплатили больше 70 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле женщина отсудила у фонда капремонта и УК 78 тысяч рублей за потоп. Весной начал таять снег и из-за протекающей крыши дома квартиру тагильчанки, находящейся на последнем этаже, постоянно затапливало. Женщина обратилась в суд, который назначил экспертизу, которая показала, что управляющая компания некачественно содержала крышу и выполнила ее капремонт с недостатками.

- На утеплителе в чердачном помещении наблюдались следы протечек, кирпичная кладка парапета была частично разрушена, на деревянных конструкциях кровли имелись следы протечек, одно слуховое окно-отверстие было заделано бумагой и тканью, что позволяло снегу попадать внутрь помещения, - рассказали в пресс-службе областного суда.

По решению суда с управляющей компании взяскали 28 850 рублей за возмещение ущерба и три тысячи за расходы по оплате заключения специалиста. Кроме того УК придется выплатить штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 14 425 рублей. С фонда содействия капитальному ремонту в возмещение ущерба, причиненного затоплением квартиры, взыскано 28 850 рублей. Им также пришлось отплатить расходы по оплате заключения специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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