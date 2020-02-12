2020-02-12T16:58:16+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД притворились пассажирами, чтобы проверить работу автобусов

Рейды с применением метода негласного контроля проводились на маршруте 045
Алина СУРИНА
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Инспекторы в гражданской одежде фиксировали нарушения, наблюдая за водителем в салоне автобусаИнспекторы в гражданской одежде фиксировали нарушения, наблюдая за водителем в салоне автобусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники ГИБДД притворились пассажирами и проверили работу автобусов. Рейды с применением метода негласного контроля проводились на маршруте 045. Нарушения, допущенные водителями автобусов во время движения фиксировались не только инспекторами находящихся в салоне, но и камерами служебных автомобилей, двигающихся за общественным транспортом.

- За три часа негласного контроля было выявлено 11 нарушений правил дорожного движения, в том числе нарушение правил перестроения и маневрирования, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, в 2 случаях водители автобусов управлял транспортными средствами с не пристегнутыми ремнями безопасности, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Кроме того госавтоинспекторы провели проверку технического состояния больше десяти автобусов, находящихся на конечной остановке «Широкая речка». Сотрудники ГИБДД обнаружили неработающие световые приборы и спидометр. На один из автобусов не были представлены документы о прохождении технического осмотра. Всех водителей ждет административное наказание.

Кроме того, после обнаруженных нарушений в отношении руководителей автопредприятия, обслуживающего маршрут 045, возбуждены административные производства. Владельцам автопарка грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Выйти в рейд с применением метода негласного контроля сотрудники ГИБДД решили после вчерашней аварии с двумя автобусами и троллейбусом. Напомним, в ДТП пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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