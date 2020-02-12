2020-02-12T15:55:21+03:00
Общество

Банк Уралсиб совместно с СК Уралсиб Страхование запускает акцию «Лови момент с Уралсибом»

Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе банка два быстрополиса СК Уралсиб Страхование «Благополучная семья» и «Уютный дом»
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Фото: предоставлено Банком УралсибФото: предоставлено Банком Уралсиб
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Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование «Благополучная семья» и «Уютный дом». Скидка на каждый полис составляет 30%.

Акция действует два дня – 13 и 14 февраля 2020 года. Стоимость каждого полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках страховой программы можно застраховать сразу всю семью полностью (ближайшие родственники, супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на взрослых и детей в возрасте от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.

Быстрополис «Уютный дом» – готовое страховое решение для защиты имущества. Полис дает возможность застраховать дом, квартиру или апартаменты, включая домашнее имущество. Также владелец полиса может застраховать свою ответственность за причинение ущерба соседям. В программу включены следующие риски: пожар, залив, кражи, вандализм, гражданская ответственность. Полис оформляется без осмотра и описи имущества. Срок действия полиса – 1 год. Лимит страховой защиты составляет 900 тысяч рублей.

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 13 и 14 февраля 2020 года.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выступает агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

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