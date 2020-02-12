2020-02-12T15:31:35+03:00
Общество

На что жаловались жители Екатеринбурга в прокуратуру в 2019 году: топ

За год надзорное ведомство выявило больше 17 тысяч нарушений закона
Лев ИСТОМИН
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Светлана Кузнецова рассказала, на что жаловались чаще всего. Фото: Ппрокуратура66Светлана Кузнецова рассказала, на что жаловались чаще всего. Фото: Ппрокуратура66
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Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова подвела итоги 2019 года, рассказав о том, с какими жалобами чаще всего горожане обращались в надзорное ведомство. Всего за 12 месяцев в прокуратуру поступило 9759 обращений.

Первый всплеск жалоб зафиксирован в феврале 2019 года после того, как система записи детей в школы дала сбой. Сразу после этого 645 человек пожаловались на нежелание мэрии пускать детей в школы без справок о прививки от кори.

Также жители Екатеринбурга регулярно жаловались на нарушения жилищного законодательства (98 обращений). Многие пришли в надзорное ведомство с жалобой на работу системы городского жилищно-коммунального хозяйства. Это связано со стартом отопительного сезона в сентябре, когда прокуратура запустила «горячую линию» по этому вопросу.

Всего за год прокуратура Екатеринбурга обнаружила больше 17 тысяч нарушений закона, направив четыре тысячи исков в суды.

В 2020 году прокуратура делает акцент в работе на контроле за реализацией национальных проектов, на исполнение закона в сфере ЖКХ, а также на противодействии коррупции и защите трудовых прав граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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