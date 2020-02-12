2020-02-12T14:29:51+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле «взбодрят» трамвайное движение

Вагоны по двум маршрутам станут ходить чаще
Лев ИСТОМИН
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Трамваи будут ходить чаще утром и вечеромТрамваи будут ходить чаще утром и вечеромФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Нижнем Тагиле принято решение подкорректировать трамвайное движение, чтобы у пассажиров была альтернатива маршруткам, зависшим в стадии перманентной «транспортной реформы».

На протяжении всей недели с 6 до 9 часов утра вместо двух трамваев на маршруте № 3 в одну сторону принято пускать по три состава. Таким образом, время ожидания снизится с 20 до 14 минут.

Продлят работу маршрута и вечером (как в будни, так и в выходные). Один из рейсов по маршруту № 3 на большом кольце будет делать два дополнительных круга. А вагон, следующий по малому кругу, проедет дополнительно еще три таких круга.

Коснутся изменения и расписания предпоследнего рейса трамвая, следующего по маршруту № 15 с Гальянки до Новой Кушвы. Перед заездом в депо вагон проедет по большому кольцу маршрута № 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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