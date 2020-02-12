В Нижнем Тагиле «взбодрят» трамвайное движение

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:29:51+03:00

Трамваи будут ходить чаще утром и вечером Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Тагиле принято решение подкорректировать трамвайное движение, чтобы у пассажиров была альтернатива маршруткам, зависшим в стадии перманентной «транспортной реформы».

На протяжении всей недели с 6 до 9 часов утра вместо двух трамваев на маршруте № 3 в одну сторону принято пускать по три состава. Таким образом, время ожидания снизится с 20 до 14 минут.

Продлят работу маршрута и вечером (как в будни, так и в выходные). Один из рейсов по маршруту № 3 на большом кольце будет делать два дополнительных круга. А вагон, следующий по малому кругу, проедет дополнительно еще три таких круга.

Коснутся изменения и расписания предпоследнего рейса трамвая, следующего по маршруту № 15 с Гальянки до Новой Кушвы. Перед заездом в депо вагон проедет по большому кольцу маршрута № 3.

ИСТОЧНИК KP.RU