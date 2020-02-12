Актер «Уральских пельменей» стал послом Международного турнира по дзюдо

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:20:52+03:00

С 2017 года Андрей Рожков работает в федерации Урала и Западной Сибири в статусе вице-президента, и является кандидатом спорта по дзюдо и самбо

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Актер «Уральских Пельменей» Андрей Рожков любит не только шутки шутить, но и спортом заниматься. То на сноуборде катается, то на серфе по волнам рассекает. А еще он является кандидатом спорта по дзюдо и самбо.

Собственно поэтому юморист станет послом международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который пройдет в Екатеринбурге перед олимпийскими Играми в Токио.

- Быть послом соревнования такого уровня в родном городе — это большая честь для меня. Дзюдо один из самых гармоничных и правильных видов спорта для ребёнка и помогает развить и физические и психологические стороны. Для меня дзюдо первый вид спорта — я хочу, чтобы мои дети занимались именно им, и я уверен, что в будущем это поможет им в жизни, как и мне, - говорит Андрей Рожков.

Турнир «Большой шлем» пройдет в Екатеринбурге уже в четвертый раз. В прошлом году команда России завоевала девять медалей и стала первой в медальном зачете. В этом году соревнования пройдут на площадке ДИВСа.

ИСТОЧНИК KP.RU