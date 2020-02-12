2020-02-12T13:35:18+03:00
Здоровье

В Екатеринбурге закрыли 58 классов из-за вспышки ОРВИ

Занятия приостановлены в 60 школах
Олег ГАЛИМОВ
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По сравнению со вчерашним днем 859 детей вышли на обучение в школыПо сравнению со вчерашним днем 859 детей вышли на обучение в школыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге школьников отправили на внеплановые каникулы в связи со вспышкой ОРВИ. По данным департамента образования города, закрыто 252 класса в 60 школах, в том числе 58 классов в школе № 184 и гимназии № 37.

- Что касается детских садов, то полностью на карантин до 16 февраля закрыт детский сад № 456 и до 18 числа ДОУ № 572. Всего по городу на карантин по гриппу и ОРВИ закрыто 106 групп, из них 13 групп в двух полностью закрытых ДОУ, - отметили в департаменте.

Сейчас количество заболевших детей пошло на уменьшение. По сравнению со вчерашним днем 859 детей вышли на обучение в школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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