2020-02-12T12:07:37+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом инспекторы ГИБДД вытащили автомобиль молодой мамы из сугроба

Женщина ехала на Ганину яму и пропустила поворот, а затем съехала в кювет
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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В Свердловской области полицейские продолжают патрулировать трассы, чтобы в нужный момент прийти на помощь автомобилистам.

Так, на трассе Верхняя Пышма-Среднеуральск-Исеть автоинспекторы заметили «двенадцатую» в сугробе.

- Рядом с автомобилем находилась женщина, как выяснилось позже – водитель. Она пояснила, вместе с подругой и 2-летним ребенком двигались в сторону Ганиной ямы и, пропустив необходимый поворот, водитель не справилась с управлением, допустила занос автомобиля и заехала на сугроб, - отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Попытки выбраться самостоятельно из кювета ни к чему не привели, а температура воздуха была ниже 20 градусов мороза. Инспекторы вытащили легковушку на тросе и отбуксировали машину к проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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