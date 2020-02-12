Под Екатеринбургом инспекторы ГИБДД вытащили автомобиль молодой мамы из сугроба
В Свердловской области полицейские продолжают патрулировать трассы, чтобы в нужный момент прийти на помощь автомобилистам.
Так, на трассе Верхняя Пышма-Среднеуральск-Исеть автоинспекторы заметили «двенадцатую» в сугробе.
- Рядом с автомобилем находилась женщина, как выяснилось позже – водитель. Она пояснила, вместе с подругой и 2-летним ребенком двигались в сторону Ганиной ямы и, пропустив необходимый поворот, водитель не справилась с управлением, допустила занос автомобиля и заехала на сугроб, - отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Попытки выбраться самостоятельно из кювета ни к чему не привели, а температура воздуха была ниже 20 градусов мороза. Инспекторы вытащили легковушку на тросе и отбуксировали машину к проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU