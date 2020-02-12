2020-02-12T10:27:21+03:00
Здоровье

Мужчины из Екатеринбурга смогут бесплатно провериться на рак: рассказываем, когда и куда идти

В феврале онкосубботник будет посвящен Дню защитника Отечества
Олег ГАЛИМОВ
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15 февраля пройдет субботник против рака15 февраля пройдет субботник против ракаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Екатеринбурга приглашают бесплатно обследоваться на рак, 15 февраля в больницах города пройдет очередной онкосубботник. Специалисты будут вести прием 15 февраля с 9 утра до 15 часов дня.

Только в январе на онкологию проверились 686 человек – у 60 пациентов нашли предраковые заболевания.

- На приеме дерматолога выявлено 33% подозрений на онкологические заболевания, на приеме гинеколога — 27% подозрений. Для уточнения диагноза врачи направляют пациентов на дополнительное обследование, - отмечают в горздраве.

Список адресов Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Список адресовФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На осмотре у врача необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Записаться можно по телефону единой регистратуры города +7 (343) 204-76-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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