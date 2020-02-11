2020-02-11T19:46:01+03:00
Спорт

«Автомобилист» проиграл «Барысу» в домашнем матче

Это была шестая по счету игра с казахским клубом в этом сезоне
Алина СУРИНА
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Фото: ХК АвтомобилистФото: ХК Автомобилист
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В Екатеринбурге сегодня прошла первая игра «Автомобилиста» после перерыва на матчи третьего этапа Евротура. Домашний матч закончился победой гостей.

Первый период обе команды не забили ни одной шайбы. Счет открыли гости во втором периоде. Нол екатеринбургские хоккеисты быстро отыгрались – через несколько минут с передачи Сэкстона и Василевского Евгений Мозер сравнял счет. А вскоре Питтер Холанд забил еще одну шайбу в ворота «Барыса». За минуту до конца второго периода гостям удалось отыграться.

В начале третьего периода «Автомобилист» оказались в меньшинстве. Это помешало им сохранить ворота – гости забили третий гол. Четвертую шайбу «Барыс» забили за пять минут до конца периода - также пользуясь большинством.

Игра закончилась со счетом 2:4. Отметим, что екатеринбургская команда проиграла «Барысу» в пятый раз за сезон. В этот четверг «Автомобилист» сыграет на домашней арене с финским «Йокеритом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Автомобилист» проиграл «Барысу» в домашнем матче
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