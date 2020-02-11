«Ослепило солнце»: в Екатеринбурге водитель «Газели» сбил девочку-подростка на пешеходном переходе

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:07:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге напротив дома 112 А по улице Куйбышева водитель «Газели» сбил девочку-подростка. ДТП произошло на пешеходном переходе. Сотрудникам ГИБДД водитель признался, что не заметил девочку из-за ослепившего его солнца.

- Водитель автомашины «Газ 3302» при движении по улице Куйбышева в направлении Сибирского тракта допустил наезд на 16-летнюю девочку пешехода, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Ребенка с места ДТП увезли в больницу, где медики диагностировали у девочки ушиб брюшной стенки. Госавтоинспекторы выяснили, что автомобилем управлял 46 – летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 29 лет.

В госавтоинспекции рекомендуют водителям во избежание подобных ситуаций не забывать брать с собой в дорогу солнцезащитные очки с максимальной степенью светоотражения ультрафиолетовых лучей и не забывать опускать козырек в салоне автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU