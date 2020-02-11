В Нижнем Тагиле из-за ОРВИ на карантин закрыли две школы и 35 групп в детских садах

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:06:43+03:00

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В Нижнем Тагиле из-за ОРВИ на карантин закрыли две школы и 35 групп в 28 детских садах. Кроме того приостановлены занятия 56 классов в 16 учебных заведениях. Такие меры приняты из-за того, что количество заболевших детей там превысило 25 процентов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

- Усиление противоэпидемиологического режима, а также введение ограничений в образовательных учреждениях Нижнего Тагила связано с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Как рассказали в Роспотребнадзоре региона за прошлую неделю в Нижнем Тагиле выявлено 3 129 случаев заболевания ОРВИ. Рост по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составил 48 процентов. Кроме того за неделю в городе подтверждено 15 случаев заболевания гриппом и 65 случаев пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU