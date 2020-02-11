2020-02-11T14:57:21+03:00
Общество

Ветераны ВИЗа и ВИЗ-Стали провели урок мужества для студентов

Ветераны рассказали студентам об одном из крупнейших сражений войны– Сталинградской битве
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К ребятам обратился 96-летний фронтовик, бывший разведчик Николай Власов Фото: предоставлено Виз-СтальК ребятам обратился 96-летний фронтовик, бывший разведчик Николай Власов Фото: предоставлено Виз-Сталь
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Ветераны ВИЗа и ВИЗ-Стали (компании Группы НЛМК) провели урок мужества, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне, для студентов Уральского государственного колледжа имени Ползунова – образовательного партнера предприятий.

Ветераны рассказали студентам об одном из крупнейших сражений войны– Сталинградской битве. К ребятам обратился 96-летний фронтовик, бывший разведчик Николай Власов, который 77-ю годовщину Сталинградской битвы считает особым праздником, поскольку именно она переломила ход Великой Отечественной войны.

В 1943 году Николай Власов пошел на войну добровольцем и прошагал с оружием в руках от Великих Лук по Белоруссии и Прибалтике до самого Берлина. После демобилизации ветеран более 50 лет трудился на Верх-Исетском заводе и прошел путь от токаря и слесаря до начальника смены.

«Участие в патриотическом воспитании молодежи – одно из приоритетных направлений заводского ветеранского движения. В этом году мы проведем серию «Уроков мужества» для студентов и школьников, на которых ветераны расскажут о своем боевом и трудовом прошлом, о вкладе Верх-Исетского завода в Великую Победу. Такие встречи помогают растить настоящих патриотов, знающих историю Родины и родного Урала», – отмечает начальник отдела по работе с ветеранами ВИЗ-Стали Наталья Качмашева.

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