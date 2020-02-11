2020-02-11T14:45:46+03:00
Общество

Сын депутата Госдумы устроился на работу в мэрию Екатеринбурга

Там он работает вместе с сыном депутата свердловского Заксобрания
Лев ИСТОМИН
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Мэрия пополняется сыновьями депутатовМэрия пополняется сыновьями депутатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сын депутата Госдумы Андрея Альшевских Александр устроился на работу в администрацию Екатеринбурга в комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.

В комитете Александр Альшевских занимает должность ведущего специалиста отдела правового и экономического обеспечения. Сам депутат говорит, что его сын получил должность на общих основаниях.

Интересно, что в этом же комитете на должности главного специалиста отдела правового и экономического обеспечения трудится сын депутата Заксобрания Свердловской области Александр Вегнер.

Фото: скрин с официального сайта Екатеринбурга

Фото: скрин с официального сайта Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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