Сын депутата Госдумы устроился на работу в мэрию Екатеринбурга

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:45:46+03:00

Там он работает вместе с сыном депутата свердловского Заксобрания

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Сын депутата Госдумы Андрея Альшевских Александр устроился на работу в администрацию Екатеринбурга в комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.

В комитете Александр Альшевских занимает должность ведущего специалиста отдела правового и экономического обеспечения. Сам депутат говорит, что его сын получил должность на общих основаниях.

Интересно, что в этом же комитете на должности главного специалиста отдела правового и экономического обеспечения трудится сын депутата Заксобрания Свердловской области Александр Вегнер.

Фото: скрин с официального сайта Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU