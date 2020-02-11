Сын депутата Госдумы устроился на работу в мэрию Екатеринбурга
Сын депутата Госдумы Андрея Альшевских Александр устроился на работу в администрацию Екатеринбурга в комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.
В комитете Александр Альшевских занимает должность ведущего специалиста отдела правового и экономического обеспечения. Сам депутат говорит, что его сын получил должность на общих основаниях.
Интересно, что в этом же комитете на должности главного специалиста отдела правового и экономического обеспечения трудится сын депутата Заксобрания Свердловской области Александр Вегнер.
Фото: скрин с официального сайта Екатеринбурга
ИСТОЧНИК KP.RU