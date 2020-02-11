2020-02-11T12:16:49+03:00
Политика

Недемократично: двое из Гордумы Екатеринбурга получили решающие полномочия

Речь идет о спикере и его заместителе
Лев ИСТОМИН
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Гордума меняет правила игрыГордума меняет правила игрыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На очередном заседании Екатеринбургской гордумы, которое прошло 11 февраля, депутаты наделили огромными полномочиями спикера Игоря Володина и его заместителя Виктора Тестова.

С инициативой выступил депутат Константин Киселев, его коллеги, которые узнали о предлагаемых изменениях перед заседанием, приняли их большинством голосов.

Теперь Володин и Тестов имеют право принимать участие в заседаниях любой думской комиссии с правом решающего голоса. Это позволит исключить срывы заседаний по ключевым вопросам. Заседания будут считаться состоявшимися при любом количестве присутствующих членов комиссии.

По мнению депутата Владимира Крицкого, его коллега Киселев готовит почву для плавного захвата власти. В этот раз он нарушил принципы демократии, которые раньше отстаивал.

По факту сейчас спикер Гордумы и его заместитель могут оказывать влияние на работу любой комиссии. В их руках сосредоточены огромные полномочия, которые позволяют принимать решения, выгодные им.

ИСТОЧНИК KP.RU

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