В Екатеринбурге задержали банду подростков, грабивших в центре города

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:58:39+03:00

Собранный материал по подследственности передан в СКР для принятия процессуального решения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге полиция задержала банду подростков, которые грабили людей в центре города. На счету малолетних преступников несколько нападений на детей в ТРЦ «Гринвич».

По словам начальника пресс-службы главка Валерий Горелых, Собранный материал по подследственности передан в СКР для принятия процессуального решения.

- Подозреваемых выявили и задержали сотрудники уголовного розыска и ПДН отдела полиции №5. Трое задержанных подростков являются учениками 10 класса двух екатеринбургских школ. Из благополучных семей, на учете не состояли. Их родители были шокированы, когда узнали о том, чем занимаются их дети. Похищенные вещи изъяты, - отметил полковник Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU