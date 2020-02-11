В Екатеринбурге задержали банду подростков, грабивших в центре города
В Екатеринбурге полиция задержала банду подростков, которые грабили людей в центре города. На счету малолетних преступников несколько нападений на детей в ТРЦ «Гринвич».
По словам начальника пресс-службы главка Валерий Горелых, Собранный материал по подследственности передан в СКР для принятия процессуального решения.
- Подозреваемых выявили и задержали сотрудники уголовного розыска и ПДН отдела полиции №5. Трое задержанных подростков являются учениками 10 класса двух екатеринбургских школ. Из благополучных семей, на учете не состояли. Их родители были шокированы, когда узнали о том, чем занимаются их дети. Похищенные вещи изъяты, - отметил полковник Горелых.
ИСТОЧНИК KP.RU