В Екатеринбург привезли чудотворную икону, помогающую излечиться от онкологии

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:33:01+03:00

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В рамках подготовки к празднованию 135-летия Екатеринбургской епархии в Екатеринбург привезли чудотворную икону Божией Матери «Всецарица», которая постоянно находится в мужском монастыре в селе Тарасково Свердловской области.

Икона считается чудотворной с 2004 года, когда набралось достаточно свидетельств от верующих, которые получили исцеление. Чаще всего за помощь к иконе обращаются люди, у которых диагностировали онкологическое заболевание.

- В России есть несколько списков с этой иконы. Один из них – хранится в нашей области, - рассказывает секретарь епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения Григорий Елохин.

Ранее значимую роль Русской православной церкви в развитии патриотизма отметили полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU