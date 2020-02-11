В Екатеринбурге за 45 миллионов продают квартиру с экологичным ремонтом

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:26:50+03:00

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В Екатеринбурге выставили на продажу пятикомнатную квартиру за 45 миллионов рублей. Сама квартира находится в ЖК «Антарес» на Шейнкмана, 121 и ее окна выходят на «Зеленую рощу». Объявление опубликовали накануне на сайте N1.RU.

Как сообщает продавец, в квартире никто не проживал. В дорогих апартаментах сделан экологичный ремонт в скандинавском стиле. Жилье обставлено мебелью, которую сделали на заказ. Украшена квартира несколькими десятками картин и статуями собак и лошадей.

Фото: объявление на сайте N1.RU.

Также среди преимуществ этого элитного жилья продавец отметил прекрасный вид из окон и наличие прямого выхода из двора дома в Зеленую Рощу.

Помимо дорогой планировки во всех комнатах установлены кондиционеры и сигнализация.

ИСТОЧНИК KP.RU